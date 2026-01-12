Scontro frontale tra Trump e la Fed | il Dipartimento di Giustizia avvia una procedura sui costi sostenuti dalla banca centrale americana e Powell parte al contrattacco

Il dibattito tra Donald Trump e la Federal Reserve si intensifica, con il Dipartimento di Giustizia che avvia una procedura sui costi della banca centrale americana. In risposta, Jerome Powell, presidente della Fed, si difende, segnando un momento di forte tensione tra la Casa Bianca e l’istituzione monetaria. Questo confronto rappresenta un episodio senza precedenti nelle relazioni tra il governo degli Stati Uniti e la banca centrale.

Se c’è una certezza è che mai fino ad oggi si era visto uno scontro tanto teso tra la Casa Bianca e la Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti d’America. Al centro della nuova escalation c’è Jerome Powell, presidente della Fed, che nella notte ha fatto sapere che il Dipartimento di Giustizia degli Usa ha avviato una procedura che potrebbe riservare colpi di scena. Stando a quanto si apprende dai media americani, l’oggetto dell’indagine è la ristrutturazione della sede principale della Banca centrale americana, costata 2,5 miliardi di dollari e che da mesi alimenta polemiche e sospetti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Leggi anche: Fed “indagata” da Dipartimento di Giustizia Usa, Powell contrattacca

Leggi anche: Jerome Powell, Dipartimento di Giustizia Usa apre indagine contro il presidente della Fed

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Le ristrutturazioni della sede della Fed al centro dello scontro tra Trump e Powell: Cinque cose da sapere.

Scontro totale Fed-Casa Bianca, aperta un'indagine contro Powell. Ora rischia un'incriminazione penale - Il presidente della banca centrale ha detto domenica che i procuratori federali hanno aperto un’in ... affaritaliani.it