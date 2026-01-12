Scontro frontale sulla Ravegnana grave una 68enne Tra i feriti anche un bimbo
Un incidente frontale sulla Ravegnana ha coinvolto due veicoli, causando cinque feriti, tra cui una donna di 68 anni in condizioni gravi e un bambino. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì, intorno alle 17, e ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Le autorità stanno ancora accertando le cause, mentre le condizioni dei feriti sono monitorate.
È di cinque feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio di un violento scontro frontale tra due auto avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì, intorno alle 17.30, lungo la Ravegnana a Forlì, all'altezza del cavalcavia dell'autostrada A14.
