Scontro frontale sulla Ravegnana grave una 68enne Tra i feriti anche un bimbo

Un incidente frontale sulla Ravegnana ha coinvolto due veicoli, causando cinque feriti, tra cui una donna di 68 anni in condizioni gravi e un bambino. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì, intorno alle 17, e ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Le autorità stanno ancora accertando le cause, mentre le condizioni dei feriti sono monitorate.

