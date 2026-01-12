Scontro Aica-Siciliacque servizio idrico di nuovo a rischio ed ennesimo appello a Schifani

Da agrigentonotizie.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La provincia di Agrigento affronta nuovamente rischi nel servizio idrico a causa di un ingente debito e tensioni con le istituzioni. La disputa tra Aica e Siciliacque evidenzia le difficoltà nel garantire una fornitura stabile, mentre si moltiplicano gli appelli alle autorità per trovare una soluzione efficace. La situazione richiede attenzione e interventi concreti per tutelare i cittadini e il patrimonio idrico della regione.

I rubinetti della provincia di Agrigento tornano a “tremare” sotto il peso di un debito milionario e di rapporti istituzionali ormai ridotti ai minimi termini. Oggi, Aica denuncia - ai vertici della Regione Siciliana, alla Prefettura e persino alla Procura della Repubblica - una situazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Servizio idrico, Aica condannata a pagare quasi 8 milioni di debiti a Siciliacque

Leggi anche: Servizio idrico a rischio, il Cartello sociale: “Nessuna novità, necessario difendere Aica per tutelare diritto all’acqua pubblica”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il dibattito sulle possibili conseguenze del contenzioso tra Aica e Siciliacque - Autore: Massimo D'Antoni | Attualità; Scontro tra Aica e Siciliacqu­e su doppia tariffa; Servizio idrico, Aica condannata a pagare quasi 8 milioni di debiti a Siciliacque; Dissalatore di Porto Empedocle e acquedotto Favara di Burgio: botta e risposta tra Siciliacque e Aica su costi e gestione.

scontro aica siciliacque servizioServizio idrico, il tribunale di Palermo condanna Aica: 8 milioni di debito verso Siciliacque - Debiti Aica Siciliacque Il provvedimento della quinta sezione civile è immediatamente esecutivo nonostante i fondi regionali stanziati ... energiaoltre.it

scontro aica siciliacque servizioDissalatore di Porto Empedocle e acquedotto Favara di Burgio: botta e risposta tra Siciliacque e Aica su costi e gestione - La società di sovrambito sollecita il pagamento dei debiti entro il 15 gennaio e minaccia la riduzione della fornitura in caso di inadempienza. agrigentonotizie.it

“Acqua dissalata rivenduta due volte”, Aica segnala il caso alla Corte dei conti - L'azienda idrica chiede anche una verifica sulla vicenda del Favara di Burgio ma soprattutto una riduzione del debito verso il sovrambito che preveda l'eliminazione di questi importi ... grandangoloagrigento.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.