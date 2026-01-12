Scontri con gli ultrà bolognesi Denunciati in 53 e due arrestati

Sono 53 i tifosi del Bologna denunciati dalla polizia di Stato di Como prima dell'incontro di sabato, ma per due di loro si è aperta la camera di sicurezza: sono Davide Cenere, 25 anni, di San Giovanni in Persiceto; e Matteo Grossi, 34 anni, di Bologna. Entrambi accusati di rissa e di lancio di oggetti pericolosi, il secondo anche di resistenza aggravata. Il venticinquenne aveva appena finito di scontare due anni di Daspo per violazioni della stessa natura. Gli scontri sono avvenuti prima dell'inizio della partita Como-Bologna disputata sabato alle 15. Un pullman che trasportava ultrà del Bologna, uscendo dallo svincolo di Como Lago, ha evitato il parcheggio di via Colombo dove sarebbe dovuto avvenire il consueto filtraggio preliminare e si è diretto verso lo stadio, passando di fronte al bar di viale Rosselli, noto ritrovo della tifoseria comasca.

