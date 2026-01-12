Scontri a Como anche minorenni con gli ultras

Nella città di Como si sono registrati recenti scontri tra ultras, coinvolgendo anche minorenni. Le forze dell’ordine hanno fermato oltre settanta persone, di cui più di cinquanta sono state denunciate. Per alcuni minorenni coinvolti, si valuteranno interventi specifici. L’episodio evidenzia l’importanza di mantenere la sicurezza durante eventi sportivi e di monitorare comportamenti violenti tra i tifosi.

Scontri ultras bolognesi con i tifosi del Como, tra i settanta fermati più di 50 sono stati denunciati, mentre per alcuni tra loro, minorenni, si procederà diversamente. Due invece gli arrestati, per cui oggi ci sarà la direttissima. A scatenare i tafferugli, sabato, poi sedati dagli agenti in tenuta anti sommossa che hanno represso i gruppi con delle cariche al fine di separarli, il passaggio di due pullman dei rossoblù (uno era dei Forever Ultras ) proprio davanti a un barpizzeria in viale Fratelli Rosselli, un punto di concentramento - pare - per i tifosi del Como. Il locale, intorno alle 12.

