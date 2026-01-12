Scomparsa Nicolais il ricordo della sua terra irpina | Scienza e umanità

È venuto a mancare questa mattina Gino Nicolais, figura di spicco nel panorama accademico e politico italiano. Professore universitario emerito, ha ricoperto ruoli significativi come assessore regionale con Bassolino e ministro con Romano Prodi. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la terra irpina, di cui ha sempre portato avanti con dignità e dedizione i valori di scienza e umanità.

Tempo di lettura: 2 minuti E scomparso questa mattina Gino Nicolais., p rofessore Universitario Emerito, assessore Regionale con Bassolino, Ministro con Romano Prodi. Il ricordo del Presidente della Pro Loco Alta Irpinia Tony Lucido:  “Di origini altirpine, nonno di Calitri, padre di Sant’Angelo dei Lombardi Scienziato di fama internazionale Professore Universitario, Ministro, univa la cultura, la scienza e una grande umanità Dolore e diffusa stima nella comunità dell’Alta Irpinia e a Sant’Angelo dei Lombardi. Di origine di Sant’Angelo dei Lombardi, di cui era cittadino onorario. Luigi Nicolais, il padre santangiolese, di origini di Calitri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

