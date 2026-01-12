Scomparsa Nicolais Caputo | Scienziato e uomo delle istituzioni autorevole

È scomparso Nicolais, riconosciuto scienziato e figura di rilievo nelle istituzioni. La sua attività e il suo impegno hanno lasciato un segno duraturo nel mondo accademico e sociale. Caputo ricorda Nicolais come un uomo autorevole, il cui modo di operare ha influenzato positivamente chi ha avuto modo di conoscerlo, lasciando un esempio di dedizione e integrità professionale.

«Ci sono persone che non si ricordano solo per ciò che hanno fatto, ma per il modo in cui lo hanno fatto e per come ti hanno fatto sentire. Luigi Nicolais era una di queste. Una persona perbene. Un amico. Uno scienziato ed un uomo delle istituzioni autorevole e rigoroso», così Nicola Caputo. Morto Luigi Nicolais, lo scienziato ed ex ministro aveva 83 anni - Era stato ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione nel governo Prodi II e presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 2012 al 2016.

Profondo cordoglio e dolore per la scomparsa di Luigi Nicolais, che lascia un enorme vuoto nel mondo accademico e della bella politica, quella che ha sempre onorato con grande spirito di servizio e grande umanità. Riferimento per la comunità scientifica e p - facebook.com facebook

Piango la scomparsa di Gino Nicolais. intellettuale, uomo di scienza, politico appassionato e integerrimo. Assessore regionale con Bassolino e Ministro nel Governo Prodi. Mancherà molto la sua naturale simpatia che lo rendeva un uomo vicino al popolo nap x.com

