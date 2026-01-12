Sciopero taxi a Como non si fermano | Protestiamo senza bloccare il servizio

Domani, martedì 13 gennaio, si svolgerà uno sciopero nazionale dei taxi. A Como, il Consorzio Tassisti Comaschi ha deciso di partecipare alla protesta senza interrompere il servizio. La mobilitazione mira a tutelare il ruolo del taxi come servizio pubblico regolamentato e trasparente, garantendo continuità e sicurezza per i cittadini. La protesta si svolge in modo pacifico e senza blocchi, rispettando le esigenze degli utenti.

Domani, martedì 13 gennaio, è in programma lo sciopero nazionale dei taxi. Anche a Como il Consorzio Tassisti Comaschi condivide pienamente le motivazioni della protesta, che nasce per difendere il servizio taxi come servizio pubblico regolato, trasparente e a tutela dei cittadini.

Sciopero nazionale dei taxi: protesta da Fiumicino a Montecitorio contro multinazionali e app ilfaroonline.it/2026/01/12/sca… #news #notizie #cronaca x.com

Domani sciopero dei taxi di 24 ore, indetto da varie sigle sindacali. Settimana di proteste anche nei trasporti locali #ANSA - facebook.com facebook

