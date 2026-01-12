Sciopero taxi 13 gennaio 2026 | orari fasce di garanzia e cosa sapere

Il 13 gennaio 2026, in tutta Italia, i taxi aderiranno a uno sciopero nazionale di 24 ore. In questa giornata, saranno in vigore fasce di garanzia e orari specifici. È importante conoscere le modalità di servizio alternative e le eventuali variazioni nelle disponibilità dei taxi. Di seguito, forniamo le informazioni essenziali per affrontare questa giornata con consapevolezza.

Martedì 13 gennaio 2026 i taxi si fermeranno in quasi tutta Italia per uno sciopero nazionale di 24 ore. L’astensione dal lavoro è prevista dalle 00:00 alle 24:00 e coinvolgerà tutte le principali città, con l’unica eccezione dell’ Umbria. Lo sciopero è stato indetto da un fronte molto ampio di sigle sindacali e associative del settore taxi, in tutto 18 organizzazioni, tra cui Filt Cgil Taxi, Ugl Taxi, Usb Taxi, Uritaxi, Fedartaxi Cisal e Orsa Taxi. I servizi garantiti. Taxi a Roma (foto Ansa). Durante lo sciopero restano garantite le prestazioni minime indispensabili, sotto la vigilanza della Commissione di Garanzia: sono assicurati i servizi urgenti e quelli per persone con disabilità o diretti verso strutture sanitarie. 🔗 Leggi su Lettera43.it

