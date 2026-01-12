Sciopero scuola 12 e 13 gennaio | a rischio lezioni in tutta Italia I motivi della mobilitazione

Il 12 e 13 gennaio 2026 si svolgerà uno sciopero nazionale che coinvolgerà le scuole di tutta Italia. La mobilitazione, motivata da diverse questioni legate all’istruzione e alle condizioni del personale scolastico, potrebbe portare alla sospensione delle attività didattiche. Questa giornata di astensione interessa studenti, insegnanti e personale amministrativo, rendendo necessario un aggiornamento sulla situazione e sui possibili sviluppi delle lezioni.

Il mondo della scuola si ferma di nuovo. Oggi, 12 gennaio e domani, 13 gennaio 2026, infatti, è in programma una doppia di giornata di sciopero

Sciopero scuola 12 e 13 gennaio, docenti e Ata incrociano le braccia - Sciopero nazionale dei lavoratori della scuola il 12 e 13 gennaio 2026, proclamato da Flp, Conalpe, ConfsaI e Csle: possibili disagi nelle lezioni e nei servizi scolastici. catanzaroinforma.it

Sciopero scuola 12 e 13 gennaio, a rischio le lezioni in Italia: i motivi della protesta e chi si ferma - Sciopero della scuola domani, lunedì 12 gennaio, e martedì 13: l'agitazione proclamata dai sindacati Flp, Confsai, Conalpe, Csle ... fanpage.it

Rinviato lo sciopero della scuola al 12 e al 13 gennaio.

