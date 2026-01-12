Sciopero della scuola a Roma e nel Lazio 12 e 13 gennaio | asili nido e materne a rischio

Il 12 e 13 gennaio 2026, gli asili nido e le scuole materne di Roma e Lazio potrebbero sospendere le attività a causa di uno sciopero generale proclamato dal personale docente e Ata. Le famiglie sono invitate a verificare eventuali variazioni nei servizi e a pianificare di conseguenza. Questa protesta riguarda questioni legate alle condizioni di lavoro e alle risorse del settore educativo.

Servizi a rischio negli asili nido di Roma e Lazio il 12 e 13 gennaio 2026. Il personale docente e Ata ha proclamato uno sciopero generale nazionale.

