Sciopero dei trasporti a Napoli e provincia Circumvesuviana a rischio

Il 19 gennaio 2026 a Napoli e provincia è previsto uno sciopero dei trasporti, con particolare attenzione alla Circumvesuviana. La protesta, indetta da Faisa-Confail, coinvolge il personale delle linee vesuviane Eav, sia ferroviaria che di viaggio. La giornata di sciopero potrebbe influire sulla normale mobilità, rendendo necessario pianificare in anticipo gli spostamenti. È consigliabile consultare aggiornamenti ufficiali prima di mettersi in viaggio.

Primo sciopero dei trasporti del 2026 previsto a Napoli e provincia. L'organizzazione sindacale Faisa-Confail ha proclamato, infatti, un'agitazione del personale divisione ferro e del personale viaggiante delle linee vesuviane Eav per la giornata di lunedì 19 gennaio, come si apprende dal sito.

