Sciopero dei taxi | la categoria incrocia le braccia anche a Salerno

Il 13 gennaio, i tassisti di Salerno parteciperanno allo sciopero nazionale, sospendendo il servizio dalle 7 alle 20. La mobilitazione mira a evidenziare le proprie istanze e si svolge nel rispetto delle fasce di garanzia previste dalla legge. L’adesione in città si inserisce in un contesto di proteste più ampie, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulle questioni che coinvolgono la categoria.

Sciopero dei taxi, martedì 13 gennaio: anche Salerno aderisce alla mobilitazione nazionale che prevede la sospensione del servizio dalle 7 alle 20, nel rispetto delle fasce di garanzia previste. Assicurati, infatti, i transfer per i portatori di handicap gravi, per i pazienti che necessitano di. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

