Sciopero contro il governo La mobilitazione flop dei taxi | spaccatura tra sigle

Domani, dalle 8 alle 22, si svolgerà uno sciopero nazionale dei tassisti, indetto da diverse sigle sindacali. La manifestazione mira a richiedere interventi del governo sulla regolamentazione delle piattaforme di prenotazione online gestite da multinazionali e a promuovere una legge di riordino del settore. La mobilitazione ha registrato una partecipazione limitata, evidenziando divisioni tra le sigle coinvolte.

Domani dalle 8 alle 22 si terrà uno sciopero nazionale dei tassisti, proclamato da una ventina di sigle sindacali che chiedono al governo di intervenire per regolamentare l'utilizzo delle piattaforme di prenotazione online gestite da gruppi multinazionali e di approvare una legge di riordino del settore. La protesta presenta però spaccature nel fronte sindacale, con l'Unione Radiotaxi d'Italia e il consorzio itTaxi che non aderiranno allo sciopero. In diverse città sono previsti presidi davanti alle prefetture. A Roma è annunciata una manifestazione con un corteo di 50 auto bianche dall'aeroporto fino alla Bocca della Verità, seguito da un concentramento a piazza Capranica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

