Scienze della vita Italia e Usa a confronto | oltre 200 player a San Francisco Iniziativa promossa da Ice

A San Francisco si tiene la nona edizione di Italy on the Move, promossa dall'Ice, che riunisce oltre 200 attori del settore biotech, pharma e investimenti provenienti da Italia e Stati Uniti. L’evento offre un’occasione di confronto e networking tra le principali realtà dei due Paesi, favorendo lo sviluppo delle scienze della vita e rafforzando i rapporti tra i mercati.

Più di 200 rappresentanti dell’ecosistema biotech, pharma e investimenti provenienti da Italia e Stati Uniti si riuniscono a San Francisco per la nona edizione di Italy on the Move, l’evento promosso dall’Italia in occasione della J.P. Morgan Annual Healthcare Conference, uno dei principali appuntamenti globali dedicati alle scienze della vita. L’obiettivo è rafforzare il dialogo transatlantico su innovazione e investimenti in un comparto che, in Italia, vale quasi il 10% del PIL nazionale. L’iniziativa è organizzata dall’ ICE-Agenzia in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Consolato Generale d’Italia a San Francisco, Invest in Italy e le associazioni di categoria del settore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: San Francisco dà il via alla stagione del Natale con “Drag On Ice”

Leggi anche: Bando “Salute e scienze della vita”, pioggia di progetti: richiesti oltre 25 milioni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Usa, visita congiunta in Texas degli ambasciatori Peronaci e Fertitta; Ces 2026, l'Italia punta su scienze della vita e AI per portare il deep tech sul mercato globale; Nel 2026 scoppierà la bolla finanziaria dell'AI? Tre spunti da investitori e VC per decifrare l'anno; Cheap giro usa Discount Giro Synthe Team USA Eagle.

Scienze della vita e digitale: strada maestra per l’innovazione in sanità - Biovalley Investments Partner chiude una raccolta record tramite crowdfunding e accelera sull’innovazione in scienze della vita ... esg360.it