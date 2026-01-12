Sci di fondo una voce dalla Russia | La rivalità tra Klæbo e Bolshunov avrebbe tenuto in piedi l’intero sport

Da oasport.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un momento di difficoltà per lo sci di fondo, una voce dalla Russia sottolinea come la rivalità tra Klæbo e Bolshunov abbia contribuito a mantenere vivo l’interesse per lo sport. Con le recenti criticità e i cambiamenti nelle competizioni, è importante ascoltare prospettive diverse per comprendere meglio le dinamiche del settore e le sfide attuali.

In questo momento storico, in cui lo sci di fondo è tutto fuorché in salute e, anzi, fa di tutto per tirarsi la zappa sui piedi da solo, perdendo ulteriormente quella poca credibilità ancora rimastagli (il recentissimo Tour de Ski e il format di gara della Heat Mass Start ne sono la controprova), è doveroso riportare una voce proveniente dalla Russia, la cui stragrande maggioranza degli atleti è ancora bandita dal circuito maggiore. Il tecnico Yuri Kaminskiy, impegnato nel biathlon ma non per questo disinteressato alla disciplina sorella, ha rilasciato un’intervista alla testata??????.ru della quale è doveroso riportare alcuni passaggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

sci di fondo una voce dalla russia la rivalit224 tra kl230bo e bolshunov avrebbe tenuto in piedi l8217intero sport

© Oasport.it - Sci di fondo, una voce dalla Russia: “La rivalità tra Klæbo e Bolshunov avrebbe tenuto in piedi l’intero sport”

Leggi anche: Sci di fondo, il 2025-26 già segnato? Se Johannes Høsflot Klæbo “vorrà”, allora potrà?

Leggi anche: Sci di fondo, Coppa del Mondo Trondheim 2025. Si torna a casa di Klæbo, dove l’Italia non ha mai vinto

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Sci di fondo - Tour de Ski, in Svezia scoppia la polemica: bandiere russe a bordo pista sul Cermis.

sci fondo voce russiaSci di fondo, una voce dalla Russia: “La rivalità tra Klæbo e Bolshunov avrebbe tenuto in piedi l’intero sport” - In questo momento storico, in cui lo sci di fondo è tutto fuorché in salute e, anzi, fa di tutto per tirarsi la zappa sui piedi da solo, perdendo ... oasport.it

sci fondo voce russiaLa crisi di identità dello sci di fondo - Fatica a farsi notare, ha alcuni formati di gara astrusi, guarda al ciclismo e soffre i paragoni con il biathlon: forse dovrebbe tornare al passato ... ilpost.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.