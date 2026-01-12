In un momento di difficoltà per lo sci di fondo, una voce dalla Russia sottolinea come la rivalità tra Klæbo e Bolshunov abbia contribuito a mantenere vivo l’interesse per lo sport. Con le recenti criticità e i cambiamenti nelle competizioni, è importante ascoltare prospettive diverse per comprendere meglio le dinamiche del settore e le sfide attuali.

In questo momento storico, in cui lo sci di fondo è tutto fuorché in salute e, anzi, fa di tutto per tirarsi la zappa sui piedi da solo, perdendo ulteriormente quella poca credibilità ancora rimastagli (il recentissimo Tour de Ski e il format di gara della Heat Mass Start ne sono la controprova), è doveroso riportare una voce proveniente dalla Russia, la cui stragrande maggioranza degli atleti è ancora bandita dal circuito maggiore. Il tecnico Yuri Kaminskiy, impegnato nel biathlon ma non per questo disinteressato alla disciplina sorella, ha rilasciato un’intervista alla testata??????.ru della quale è doveroso riportare alcuni passaggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci di fondo, una voce dalla Russia: “La rivalità tra Klæbo e Bolshunov avrebbe tenuto in piedi l’intero sport”

Leggi anche: Sci di fondo, il 2025-26 già segnato? Se Johannes Høsflot Klæbo “vorrà”, allora potrà?

Leggi anche: Sci di fondo, Coppa del Mondo Trondheim 2025. Si torna a casa di Klæbo, dove l’Italia non ha mai vinto

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Sci di fondo - Tour de Ski, in Svezia scoppia la polemica: bandiere russe a bordo pista sul Cermis.

Sci di fondo, una voce dalla Russia: “La rivalità tra Klæbo e Bolshunov avrebbe tenuto in piedi l’intero sport” - In questo momento storico, in cui lo sci di fondo è tutto fuorché in salute e, anzi, fa di tutto per tirarsi la zappa sui piedi da solo, perdendo ... oasport.it