Sci alpino le convocate dell’Italia per lo slalom in notturna di Flachau | c’è anche Giada D’Antonio!

L’Italia ha ufficializzato le convocate per lo slalom in notturna di Flachau, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Tra le atlete selezionate figura anche Giada D’Antonio, pronta a confrontarsi in una competizione che si preannuncia importante. La Night Race di Flachau rappresenta un appuntamento di rilievo nel calendario stagionale, offrendo agli atleti italiani l’opportunità di dimostrare il proprio valore in un contesto internazionale.

Si annuncia una settimana particolarmente intensa per lo sci alpino, con la Night Race di Flachau (Austria) pronta ad aprire il programma. Sulla celebre pista Hermann Maier lo spettacolo sarà garantito nello slalom femminile di domani ( martedì 13 gennaio ), con la prima manche in programma alle 17:45 e la seconda alle 20:45. Il settimo appuntamento stagionale tra i pali stretti offrirà nuovamente il confronto tra la svizzera Camille Rast, campionessa del mondo in carica, e la fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin. A Kranjska Gora (Slovenia) la rossocrociata ha dimostrato grande solidità, riuscendo a contenere in modo eccellente la straordinaria prova di Shiffrin nella seconda manche. 🔗 Leggi su Oasport.it

