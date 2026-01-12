Sci alpino Goggia stecca nella discesa sprint Un passo indietro per Vinatzer ad Adelboden
Lo sci alpino azzurro chiude un fine settimana caratterizzato da risultati deludenti, con alcune prestazioni al di sotto delle aspettative. A Zauchensee e Adelboden, gli atleti italiani hanno incontrato difficoltà, evidenziando la necessità di un miglioramento per affrontare le prossime sfide della stagione. La squadra si prepara a rivedere strategie e allenamenti per ritrovare competitività e fiducia in vista delle prossime gare.
Non è stato sicuramente un fine settimana positivo per lo sci alpino azzurro. Tra Zauchensee ed Adelboden i sorrisi in casa Italia sono davvero pochissimi e forse nemmeno esistono. Il maltempo ha condizionato la due giorni in Austria dove si è disputata solamente una discesa sprint che non ha certamente favorito le nostre portacolori. Ad Adelboden si è corso regolarmente, ma tra gigante e slalom non c’è stato alcun avuto e anzi per Alex Vinatzer è stata un weekend abbastanza da dimenticare in fretta. Sofia Goggia torna a casa da Zauchensee con il pensiero che il sogno di provare a lottare per la classifica generale è già quasi del terminato. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sofia Goggia stecca in Austria, Laura Pirovano quarta in discesa; Sport invernali, l’Italia accelera con biathlon e snowboard. Stecca lo sci alpino, sabato senza oro per lo speed skating; LIVE Sci alpino, Discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: trionfa Vonn, Pirovano a un soffio dal podio, Goggia lontana; Perché è stato cancellato il superG femminile di Zauchensee: fine settimana martoriato in Austria.
