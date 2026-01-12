Schianto tra auto e camion alla rotonda dello Spip donna incastrata | 23enne grave al Maggiore

Nella mattinata di lunedì 12 gennaio, si è verificato un incidente stradale nella rotatoria tra via Rudolf Diesel e via Fratelli Lumierè nel quartiere Spip di Parma. Un veicolo è stato coinvolto in uno schianto con un camion, con una donna di 23 anni rimasta incastrata. La giovane è stata trasportata in condizioni gravi all’ospedale Maggiore. L’accaduto sta ancora venendo accertato dalle autorità competenti.

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di lunedì 12 gennaio nel quartiere Spip a Parma, in corrispondenza della rotonda tra via Rudolf Diesel e via Fratelli Lumierè. Un'auto e un camion si sono scontrati, per motivi in corso di accertamento. L'allarme è scattato poco prima.

