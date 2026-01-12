Schianto in via San Lorenzo | 34enne in coma farmaacologico
Un uomo di 34 anni è attualmente in coma farmacologico e si trova in terapia intensiva presso l’ospedale “Moscati” di Avellino, dopo un incidente avvenuto sabato sera in via San Lorenzo ad Atripalda. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine, e le sue condizioni vengono costantemente monitorate dai medici.
Tempo di lettura: < 1 minuto E’ in coma farmacologico, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “Moscati”, un 34enne coinvolto nell’ incidente di sabato sera in Via San Lorenzo ad Atripalda. Lo schianto si è verificato tra una Polo e una Panda. Sul posto gli operatori del 118 che hanno trasportato i feriti al Pronto Soccorso del “Moscati”. Ad avere la peggio il giovane residente ad Avellino che ha riportato un trauma cranico tanto che si è reso necessario sedare il giovane e insurlo in coma farmacologico. Sulla dinamica del sinistro indagano gli agenti della Polizia Municipale per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e stabilire eventuali responsabilità a carico di uno dei due conducenti rimasti coinvolti nel sinistro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
