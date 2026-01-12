Schianto in A12 | auto contro tir 4 feriti
Oggi, alle 13.30, si è verificato un incidente sulla A12 tra Viareggio e Pisa Nord, al km 148, in direzione Sud. Un'auto si è scontrata con un tir, provocando quattro feriti. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e gestire la situazione. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.
Incidente stradale poco dopo le 13.30 di oggi, 12 gennaio, lungo l'autostrada A12 Genova-Livorno, al km 148 direzione Sud, tra i caselli di Viareggio e Pisa Nord. Il sinistro ha visto coinvolti un'auto con a bordo 4 persone e un mezzo pesante. Le persone a bordo dell'autovettura sono rimaste. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Schianto atroce in autostrada: auto contro tir. Inferno vero: morti e feriti!
Leggi anche: Autostrada A12: scontro auto-tir fra Viareggio e Pisa nord, 4 feriti
.
Schianto in A12: auto contro tir, 4 feriti - Le persone a bordo dell'autovettura sono rimaste incastrate nell'abitacolo ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco ... pisatoday.it
#incidente all'incrocio di via Casette, lo schianto fra tre #auto: una persona ferita x.com
Auto attraversa l’incrocio con il semaforo rosso: tre feriti nello schianto Due vetture coinvolte nel violento scontro a Cagliari, in ospedale i conducenti e un passeggero - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.