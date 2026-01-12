Schianto in A12 | auto contro tir 4 feriti

Oggi, alle 13.30, si è verificato un incidente sulla A12 tra Viareggio e Pisa Nord, al km 148, in direzione Sud. Un'auto si è scontrata con un tir, provocando quattro feriti. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e gestire la situazione. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

