scarti tessili smaltiti nelle campagne la procura sequestra sei aziende

Sei aziende tessili tra Sant’Arpino, Grumo Nevano e Frattaminore sono state sequestrate dalla Procura per aver smaltito illegalmente scarti tessili nelle campagne della Terra dei Fuochi. L’indagine ha evidenziato pratiche di gestione illecita dei rifiuti, che rappresentano un grave rischio per l’ambiente e la salute pubblica. L’operazione si inserisce in un contesto di controlli più ampi contro il traffico illecito di rifiuti industriali nella regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Sei aziende tessili situate tra il Comune casertano di Sant’Arpino (Caserta) e quelli napoletani di Grumo Nevano e Frattaminore, centri ricadenti nella Terra dei Fuochi, avrebbero smaltito illecitamente nelle campagne gli scarti della loro produzione, secondo modalità collaudate che integrano il traffico illecito. È l’ipotesi della Procura della Repubblica di Napoli Nord, che ha disposto d’urgenza il sequestro delle aziende, eseguito dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Napoli e della Stazione di Caivano (hanno collaborato anche i militari della Compagnia di Caivano, del Nipaaf di Caserta e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli e Caserta). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

