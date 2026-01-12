Scaraventa a terra la moglie e le strappa i vestiti per fare sesso ma viene bloccato dal figlio

Un uomo di 56 anni è stato arrestato a San Polo d’Enza, Reggio Emilia, con l’accusa di tentata violenza nei confronti della moglie e di maltrattamenti in famiglia. L’intervento dei carabinieri è stato necessario dopo un episodio in cui l’uomo ha aggredito la consorte, tentando di forzarla, ma è stato fermato dal figlio. L’indagine è in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un 56enne è stato arrestato dai carabinieri a San Polo d'Enza, in provincia di Reggio Emilia, per tentata violenza nei confronti della moglie, una 46enne, e per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. A salvare la donna è stato il figlio 20enne. L'uomo voleva costringere la moglie ad avere un rapporto sessuale. L'ha gettata a terra, le ha stretto una mano intorno al collo per impedirle.

