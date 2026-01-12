Scandicci all’ultimo tuffo Biancon salva la partita
Nel match tra Terranuova Traiana e Scandicci, terminato 1-1, Biancon ha evitato una sconfitta negli ultimi minuti. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate in un equilibrio tattico, con cambi e sostituzioni che hanno mantenuto alta l’attenzione fino al fischio finale. Un risultato che riflette la volontà di entrambe di ottenere punti importanti in questa fase della stagione.
TERRANUOVA TRAIANA 1 SCANDICCI 1 TERRANUOVA TRAIANA: Pagnini, Senzamici (55’ Tassi), Saltalamacchia, Benucci, Marini, Mannella, Cioce (63’ Innocenti), Sesti, Simonti, Bruni, Fantoni (74’ Cardo). All. Becattini. SCANDICCI: Fedele Chiaverini (67’ Mennini), Dodaro, Guidelli, Biancon, Valentini, Valori (86’ Grottelli, Marchesini (67’ Orselli), Arrighini, Boganini, Mugelli (78’ Russo). All. Taccola. Arbitro: Testoni di Ciampino. Marcatori: 23’ Sesti, 90’ Biancon. Note: ammoniti Mennini, Tassi, Cardo, Becattini, mister Taccola. Calci d’angolo 5-8. Recupero 1+4. TERRANUOVA BRACCIOLINI La gioia Blues ha un volto ed un nome: Enrico Biancon. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Il centrodestra diserta la seduta: "Bilancio approvato all’ultimo tuffo"
Leggi anche: La Robur fa centro all’ultimo tuffo Vari decisivo, bianconeri ancora primi
Scandicci all’ultimo tuffo. Biancon salva la partita - Al 90’ ci pensa il centrale, che sul finale del match regala il gol del pareggio. msn.com
Scandicci in scioltezza. Domina, segna e vince - SCANDICCI: Fedele, Bertelli, Dodaro (75’ Sottil), Tacconi, Biancon, Valentini, Valori, Viligiardi, Arrighini (83’ Boganini), Mugelli (75’ Guidelli), Chiaverini ... lanazione.it
Torna SCANDICCI SCRIVE Giovedì 8 Gennaio ore 17.30o Incontreremo l'autrice Daniele Bencini Un dialogo con Sandra Vegni sul suo ultimo libro. - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.