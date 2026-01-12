Scandicci all’ultimo tuffo Biancon salva la partita

Nel match tra Terranuova Traiana e Scandicci, terminato 1-1, Biancon ha evitato una sconfitta negli ultimi minuti. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate in un equilibrio tattico, con cambi e sostituzioni che hanno mantenuto alta l’attenzione fino al fischio finale. Un risultato che riflette la volontà di entrambe di ottenere punti importanti in questa fase della stagione.

Scandicci in scioltezza. Domina, segna e vince - SCANDICCI: Fedele, Bertelli, Dodaro (75’ Sottil), Tacconi, Biancon, Valentini, Valori, Viligiardi, Arrighini (83’ Boganini), Mugelli (75’ Guidelli), Chiaverini ... lanazione.it

