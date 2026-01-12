Scandalo dossieraggi Ranucci e Bellavia verso l' Antimafia

Domani alle 12:30 a Palazzo San Macuto, la presidente della commissione Antimafia, Chiara Colosimo, illustrerà la relazione sui dossieraggi di Striano&Co. L'incontro affronta il tema delle attività investigative e delle criticità emerse, con particolare attenzione alle questioni legate a Ranucci e Bellavia. Un’occasione per fare luce su un tema di interesse pubblico e approfondire i risvolti dell’indagine.

Domani, ore 12,30, Palazzo San Macuto. La presidente della commissione parlamentare d'inchiesta Antimafia, Chiara Colosimo, presenterà la relazione sui sui dossieraggi di Striano&Co. Quel «verminaio» scoppiato alla procura nazionale Antimafia, negli anni in cui era guidata da Federico Cafiero De Raho (oggi deputato M5S), su cui ha indagato prima la procura di Perugia e oggi quella di Roma. Ma quella di domani si prospetta come una giornata incandescente anche per un altro motivo. Perché Colosimo aprirà anche la partita di tutti gli altri dossieraggi, a partire da quello Bellavia-Report. Lo scandalo nato dal "papello" di 36 pagine (scovato da Il Giornale) contenente una lunga lista di nomi di magistrati, politici, manager e personaggi dello spettacolo.

Bellavia Report, 10 milioni di file su politici, pm, imprenditori/ Caso in Parlamento: “Maxi dossieraggio” - Caso Bellavia in Parlamento: oltre 10 milioni di file su politici, pm, imprenditori. ilsussidiario.net

Milano – Salvini all’attacco di Report: “Prima i dossieraggi abusivi, ora la fuga di dati sensibili: scandalo da approfondire” - Matteo Salvini torna ad attaccare Report, all’indomani delle nuove notizie che coinvolgono la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci. etrurianews.it

Ranucci Inchiodato! Gasparri Svela il Sistema Illegale di Report!

Dal dossieraggio alle mosse di Trump. Capezzone: ecco Il Tempo di oggi e di domani - facebook.com facebook

