Scame Parre sceglie di sostenere CESVI e accompagna il suo augurio di Natale con un impegno solidale

Scame Parre S.p.a, azienda leader nella produzione di componentistica elettrica, ha dedicato ai propri collaboratori, e a quelli delle consociate italiane, una serata speciale: un momento di scambio di auguri che è stato anche occasione di ascolto e riflessione. La testimonianza di Stefano Piziali, direttore di CESVI – Fondazione Umanitaria nata a Bergamo e attiva da oltre quarant'anni in contesti internazionali – ha portato al centro dell'attenzione i diritti umani, le persone più vulnerabili e la possibilità concreta di accompagnare comunità diverse nel costruire il proprio futuro. Un messaggio profondo: il benessere di ciascuno incide su quello di tutti, in un mondo che è una casa comune da custodire.

