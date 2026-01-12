Scame Parre Spa sceglie di sostenere CESVI e accompagna il suo augurio di Natale con un impegno solidale

Scame Parre S.p.a sostiene Cesvi e si unisce al suo augurio di Natale, promuovendo un impegno solidale. Crediamo che ogni incontro possa rappresentare un punto di partenza per cambiamenti positivi nella vita delle persone. Condividere obiettivi e intenti può fare la differenza, contribuendo a creare un futuro più sostenibile e inclusivo. Un gesto semplice, ma significativo, per un Natale all’insegna della solidarietà.

Ogni incontro può essere l’inizio di un percorso capace di trasformare la vita delle persone. Quando le intenzioni sono condivise e gli obiettivi diventano comuni, possono nascere cambiamenti concreti e profondi. Scame Parre S.p.a, azienda leader nella produzione di componentistica elettrica, ha dedicato ai propri collaboratori, e a quelli delle consociate italiane, una serata speciale: un momento di scambio di auguri che è stato anche occasione di ascolto e riflessione. La testimonianza di Stefano Piziali, direttore di CESVI – Fondazione Umanitaria nata a Bergamo e attiva da oltre quarant’anni in contesti internazionali – ha portato al centro dell’attenzione i diritti umani, le persone più vulnerabili e la possibilità concreta di accompagnare comunità diverse nel costruire il proprio futuro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

