Confagricoltura Grosseto esprime il suo netto rifiuto allo scambio tra risorse della Politica Agricola Comune e l’accordo commerciale con il Mercosur. Secondo il presidente Attilio Tocchi, si tratta di un’operazione che non risponde alle esigenze del settore agricolo e rappresenta più un contentino che una soluzione reale. La posizione dell’associazione rimane ferma nel difendere gli interessi degli agricoltori italiani.

Grosseto, 12 gennaio 2026 – I l presidente di Confagricoltura Grosseto, Attilio Tocchi, respinge con forza l’ipotesi di uno scambio tra le risorse della Politica Agricola Comune (Pac) e l’approvazione dell’accordo commerciale con il Mercosur. “Non accetteremo mai alcuno scambio tra i fondi della Pac e l’accordo Mercosu” ha dichiarato Tocchi, criticando i toni trionfalistici che hanno accolto le comunicazioni di Bruxelles sulle presunte nuove risorse per l’agricoltura europea. Secondo il presidente, i 45 miliardi annunciati per la Pac a partire dal 2028, di cui 10 destinati all’Italia, sono in realtà un’ “operazione di maquillage finanziario”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scambio Pac-Mercosur, il ‘no’ di Confagricoltura: “Solo un contentino. Noi non ci stiamo”

