Scambio Pac-Mercosur il ‘no’ di Confagricoltura | Solo un contentino Noi non ci stiamo
Confagricoltura Grosseto esprime il suo netto rifiuto allo scambio tra risorse della Politica Agricola Comune e l’accordo commerciale con il Mercosur. Secondo il presidente Attilio Tocchi, si tratta di un’operazione che non risponde alle esigenze del settore agricolo e rappresenta più un contentino che una soluzione reale. La posizione dell’associazione rimane ferma nel difendere gli interessi degli agricoltori italiani.
Grosseto, 12 gennaio 2026 – I l presidente di Confagricoltura Grosseto, Attilio Tocchi, respinge con forza l’ipotesi di uno scambio tra le risorse della Politica Agricola Comune (Pac) e l’approvazione dell’accordo commerciale con il Mercosur. “Non accetteremo mai alcuno scambio tra i fondi della Pac e l’accordo Mercosu” ha dichiarato Tocchi, criticando i toni trionfalistici che hanno accolto le comunicazioni di Bruxelles sulle presunte nuove risorse per l’agricoltura europea. Secondo il presidente, i 45 miliardi annunciati per la Pac a partire dal 2028, di cui 10 destinati all’Italia, sono in realtà un’ “operazione di maquillage finanziario”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Mercosur, la promessa di Bruxelles sulla Pac ammorbidisce l’Italia. Ma la Francia non ci casca
Leggi anche: Giovani di Confagricoltura a confronto sui possibili scenari futuri della Pac
Prandini, sì ai nuovi fondi Pac: ma per il libero scambio con il Mercosur serve reciprocità - Presidente Prandini è soddisfatto della proposta della commissione Ue che introduce dei correttivi alla programmazione del Bilancio Ue 2028- corriere.it
PAC e Mercosur, 45 miliardi anticipati: il prezzo politico dell’accordo - Ursula von der Leyen “taglia e cuce” la proposta di Quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea nel tentativo di disinnescare le ... informatoreagrario.it
UE, Confagricoltura: no a scambi tra fondi PAC e Mercosur - Apprezzato l’impegno di von der Leyen, ma servono reciprocità, tutele per l’agricoltura europea e controlli rigorosi alle frontiere ... maremmanews.it
L' #Italia può guadagnare decine di miliardi di esportazioni verso il #Mercosur con l'accordo di libero scambio (con tutele). Il Governo lo ha firmato e ha fatto bene. Ma alcuni agricoltori volevano bloccarlo. Eppure valgono solo il 2% dell'economia, nonostante p x.com
VUCCIRIA Siciliani… sapete cos’è l’accordo Mercosur Si tratta del patto di libero scambio tra Unione Europea e paesi del Sud America, approvato un paio di giorni fa #sicilia #Palermo #catania #messina #trapani #agrigento #caltanissetta #enna #ragus - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.