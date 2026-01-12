Scambio gratuito di libri | ma i soliti furbi rubano i volumi Così il book crossing diventa difficile

Lo scambio gratuito di libri rappresenta un modo semplice per condividere e diffondere la cultura, seguendo regole chiare: prendere un libro lasciandone un altro. Tuttavia, nelle recenti occasioni, alcuni utenti hanno approfittato della situazione, sottraendo volumi senza rispettare le regole. Questa situazione rende più complesso il mantenimento di iniziative di book crossing, che si basano sulla fiducia e sulla buona volontà di tutti i partecipanti.

Empoli, 12 gennaio 2026 – Le regole sono chiare: è possibile prendere uno dei libri esposti purché se ne lasci un altro. Uno scambio gratuito nel segno della condivisione e della promozione della lettura. Ma il buon senso, evidentemente, non è bastato a 'proteggere' il progetto del book crossing promosso dall'amministrazione comunale di Empoli negli ultimi anni. Gli aficionados hanno notato sparizioni 'sospette' già un mese fa. La Casina dei libri di via Masini è stata la prima a entrare nel mirino. Nonostante le donazioni, i volumi hanno cominciato a diminuire progressivamente. E a sparire erano (sono) soprattutto i titoli più di grido piuttosto che i libri più tecnici o più vecchi.

Orazio, una vita per i libri Lo scambio gratuito porta ora il suo nome - Sono solo alcune delle voci degli amici dello storico libraio Orazio Borselli, al ... lanazione.it

"Bookcrossing", come e perché lo scambio gratuito di libri - Consultabile liberamente "a scaffale", ma dove gli "scaffali" sono le panchine dei parchi, i mezzi pubblici, o le vecchie cabine ... avvenire.it

