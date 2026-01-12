Scadenze gennaio 2026 ecco il calendario dei pagamenti fiscali

Ecco il calendario dei pagamenti fiscali previsti per gennaio 2026. Conoscere le scadenze è importante per rispettare gli obblighi fiscali e mantenere una gestione corretta della propria posizione tributaria. Questo elenco permette di pianificare con chiarezza le proprie attività e evitare eventuali sanzioni o ritardi. Rispettare le scadenze è un gesto di responsabilità nei confronti del sistema fiscale e della propria attività economica.

La puntualità nell'adempiere alle scadenze fiscali di gennaio 2026 è un segnale di correttezza e trasparenza verso il sistema tributario. A inizio anno, il calendario prevede una serie di obblighi che coinvolgono sia le famiglie sia i soggetti titolari di partita Iva. Innanzitutto, entro il 12 gennaio 2026, i datori di lavoro domestico devono provvedere al versamento dei contributi previdenziali per il quarto trimestre del 2025. L'obbligo riguarda chi impiega assistenti familiari, colf o baby sitter. Successivamente, entro il 15 gennaio 2026, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare ai propri collaboratori la volontà di prestare assistenza fiscale diretta per la presentazione del modello 7302026.

