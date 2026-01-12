Scadenza Bollo Auto gli sportelli dell’ACI Napoli aperti anche di pomeriggio e il sabato mattina

L’Automobile Club Napoli ha esteso gli orari degli sportelli per agevolare il pagamento del Bollo Auto, con aperture anche nel pomeriggio e il sabato mattina. Questa iniziativa mira a offrire un servizio più accessibile a tutti gli utenti motorizzati, facilitando le pratiche e la gestione delle scadenze fiscali auto. Gli sportelli sono disponibili per assistenza e consulenza, garantendo un supporto puntuale e professionale.

In vista delle scadenze del pagamento delle tasse automobilistiche, l’Automobile Club Napoli ha potenziato i propri sportelli per fornire maggiore assistenza e consulenza ai soci e agli utenti motorizzati. L’ufficio “Assistenza Bollo” dell’ACI Napoli, in Piazzale Vincenzo Tecchio n.49d, infatti, è aperto anche il pomeriggio ed il sabato mattina. Questi gli orari di servizio: – . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Scadenza Bollo Auto, gli sportelli dell’ACI Napoli aperti anche di pomeriggio e il sabato mattina Leggi anche: Vaccini, gli amulatori dell'Asp di Catania aperti anche il sabato e il pomeriggio Leggi anche: Aci Napoli: Prosegue il momento no per il mercato dell’auto. Coppola: Incentivi per l’elettrico da stabilizzare Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Scadenza Bollo Auto, gli sportelli dell'ACI Napoli aperti anche di pomeriggio e il sabato mattina -; Scadenza bollo auto a Napoli: ACI potenzia gli sportelli con aperture pomeridiane e il sabato; Bollo Auto 2026, nuovi orari degli sportelli dell'ACI Napoli: tutti i dettagli in vista della scadenza; Scadenza bollo auto: Aci potenzia i propri sportelli. Scadenza Bollo Auto, gli sportelli dell’ACI Napoli aperti anche di pomeriggio e il sabato mattina - In vista delle scadenze del pagamento delle tasse automobilistiche, l’Automobile Club Napoli ha potenziato i propri sportelli per fornire maggiore assistenza ... msn.com

PAGAMENTO BOLLO AUTO Ricordiamo che il Bollo Auto Scadenza Dicembre 2025 può essere pagato entro Gennaio 2026 Da noi pagamento semplice e veloce #autoscuolaconti #bolloauto #delegazioneaci - facebook.com facebook

Bollo auto 2026: cosa controllare prima di pagare e gli errori più frequenti • Prima di pagare il bollo auto 2026 conviene verificare scadenza, Regione, dati del veicolo ed eventuali esenzioni. Ecco i controlli che evitano errori e sanzioni. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.