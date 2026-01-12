Sanza un defibrillatore in piazza Plebiscito in ricordo di Maria Teresa
A Sanza è stato installato un defibrillatore in piazza Plebiscito, in memoria di Maria Teresa Ferrarese, scomparsa a 44 anni. L’iniziativa, promossa dai ragazzi del 1981, ora genitori, rappresenta un gesto di solidarietà e ricordo per l’amica e collega. Questo strumento vuole contribuire alla sicurezza della comunità, sottolineando l’importanza della prevenzione e del valore della memoria collettiva.
Un defibrillatore in piazza Plebiscito a Sanza. E’ il gesto, bello, sentito e commosso, dei ragazzi del 1981, oggi padri e madri, a ricordo della loro compagna di classe ed amica, Maria Teresa Ferrarese, 44 anni del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza a Salerno, deceduta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Scritture di lago, a Villa Erba trionfano Maria Teresa Giaveri, Elena Tartaglia e Luigi Maria Sponzilli
Leggi anche: Scritture di lago, a Villa Erba trionfano Maria Teresa Giaveri, Elena Tartaglia e Luigi Maria Sponzilli
Premiare il merito e le eccellenze. A Sanza l’edizione 2025 del Premio Mentes. Due giovani studentesse, modello di abnegazione ed amore per la scuola. Tre Presidi, in pensione che per anni hanno guidato con impegno ed amore le scuole di Sanza formand - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.