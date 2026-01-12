Sanza un defibrillatore in piazza Plebiscito in ricordo di Maria Teresa

A Sanza è stato installato un defibrillatore in piazza Plebiscito, in memoria di Maria Teresa Ferrarese, scomparsa a 44 anni. L’iniziativa, promossa dai ragazzi del 1981, ora genitori, rappresenta un gesto di solidarietà e ricordo per l’amica e collega. Questo strumento vuole contribuire alla sicurezza della comunità, sottolineando l’importanza della prevenzione e del valore della memoria collettiva.

