Sant' Ilario scuole chiuse e trasporti modificati

Per la festività di Sant’Ilario, Patrono di Parma, martedì 13 gennaio, le scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Parma rimarranno chiuse. Di conseguenza, anche il servizio di trasporto pubblico subirà variazioni, con modifiche temporanee alle corse e agli orari. Si consiglia di consultare gli aggiornamenti ufficiali per pianificare gli spostamenti durante questa giornata.

