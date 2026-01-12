Sant' Ilario scuole chiuse e trasporti modificati
Per la festività di Sant’Ilario, Patrono di Parma, martedì 13 gennaio, le scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Parma rimarranno chiuse. Di conseguenza, anche il servizio di trasporto pubblico subirà variazioni, con modifiche temporanee alle corse e agli orari. Si consiglia di consultare gli aggiornamenti ufficiali per pianificare gli spostamenti durante questa giornata.
In occasione della festività di Sant’Ilario, Patrono di Parma, martedì 13 gennaio, il servizio di trasporto pubblico subirà diverse modifiche legate alla chiusura, nel solo Comune di Parma, delle scuole di ogni ordine e grado e delle attività lavorative ordinarie.Per quanto riguarda le linee. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
