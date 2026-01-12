Sant’Ilario due Medaglie d' oro e sette Attestati di Civica Benemerenza

Domani, 13 gennaio, a Sant’Ilario si svolgerà la cerimonia di premiazione, durante la quale saranno consegnate due Medaglie d’oro e sette Attestati di Civica Benemerenza, in occasione di una tradizione che riconosce l’impegno e il valore della comunità locale.

Come da tradizione, si terrà domani, 13 gennaio, la cerimonia di premiazione di Sant’Ilario, che vedrà la consegna di due Medaglie d’oro e sette attestati di Civica Benemerenza. La cittadinanza è invitata a partecipare all’evento, che si svolgerà al Teatro Regio di Parma, a partire dalle ore 11. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Sant’Ilario: ecco a chi andranno le medaglie d'oro e le civiche benemerenze Leggi anche: Sant’Angelo Muxaro celebra i suoi “eroi”: civica benemerenza a carabinieri, cittadini e associazioni La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sant'Ilario, medaglie d'oro per Colser e Paolo Nori Allarme a Martorano: migranti a piedi nel buio con le auto che li sfiorano Ruba luce e gas imbrogliando gli inquilini del suo condominio L'assessore regionale Mammi: "Per il problema lupi servono regole nuo - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.