Sant’Ilario due Medaglie d' oro e sette Attestati di Civica Benemerenza

Domani, 13 gennaio, a Sant’Ilario si svolgerà la cerimonia di premiazione, durante la quale saranno consegnate due Medaglie d’oro e sette Attestati di Civica Benemerenza, in occasione di una tradizione che riconosce l’impegno e il valore della comunità locale.

