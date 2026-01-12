Sant’Ilario dei Quartieri | ecco i nove riconoscimenti
A Sant’Ilario dei Quartieri sono stati conseguiti nove riconoscimenti da diverse associazioni locali rappresentanti i quartieri cittadini. Ogni premio riflette l’impegno e la collaborazione tra le diverse comunità, contribuendo alla crescita e alla valorizzazione del territorio. Questi riconoscimenti testimoniano l’attenzione verso le iniziative e i progetti che coinvolgono e rafforzano il senso di appartenenza e partecipazione nel contesto urbano.
Sono 9 i riconoscimenti assegnati da altrettanteassociazioni cittadine che rappresentano tutti i quartieri della città: L’Oltretorrente rinasce (presidente Emanuele Rastelli), Vivi Parma–Parma Centro (presidente Cristina Conti Parizzi), Noi del Pablo–Golese–San Pancrazio (presidente Chiara. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
