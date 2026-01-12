Sant’Ilario dei Quartieri | ecco i nove riconoscimenti

A Sant’Ilario dei Quartieri sono stati conseguiti nove riconoscimenti da diverse associazioni locali rappresentanti i quartieri cittadini. Ogni premio riflette l’impegno e la collaborazione tra le diverse comunità, contribuendo alla crescita e alla valorizzazione del territorio. Questi riconoscimenti testimoniano l’attenzione verso le iniziative e i progetti che coinvolgono e rafforzano il senso di appartenenza e partecipazione nel contesto urbano.

