Santa Severa chiude per una settimana l’ufficio postale di via Monacella

L’ufficio postale di via Monacella a Santa Severa sarà chiuso da lunedì 12 gennaio a lunedì 19 gennaio per lavori di manutenzione sull’impianto idrosanitario. La chiusura temporanea è necessaria per garantire un miglioramento dei servizi e la sicurezza degli utenti. Si consiglia di pianificare eventuali esigenze postali in anticipo, considerando le date di chiusura.

Santa Marinella, 12 gennaio 2026 – L'ufficio postale di via Monacella 20 resterà chiuso da oggi, lunedì 12 gennaio, fino a lunedì 19 gennaio per interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto idrosanitario. A comunicarlo è Poste Italiane, che ha predisposto misure alternative per garantire la continuità dei servizi alla clientela. Servizi garantiti durante la chiusura. Nel periodo dei lavori, tutti i servizi postali, compreso il ritiro delle raccomandate in giacenza per assenza del destinatario, saranno assicurati attraverso una postazione dedicata presso l'ufficio postale di Santa Marinella, in via Aurelio 295.

