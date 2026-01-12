Sanremo Rai | Laura Pausini condurrà con Conti 76ma edizione Festival

Laura Pausini e Carlo Conti condurranno insieme la 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio su Rai 1, RaiPlay e Rai Radio2. La manifestazione, uno degli eventi musicali più importanti in Italia, vedrà la partecipazione di artisti italiani e internazionali, confermando il ruolo centrale di Sanremo nel panorama culturale e musicale nazionale.

Milano, 12 gen. (askanews) – Sarà Laura Pausini, l’artista italiana più premiata nel mondo, a condurre con il direttore artistico Carlo Conti le cinque serate del Festival di Sanremo, in onda in diretta su Rai 1, RaiPlay e Rai Radio2 dal 24 al 28 febbraio. Laura Pausini tornerà a calcare il palcoscenico del Teatro Ariston, per la prima volta nella veste più prestigiosa, dopo le partecipazioni di inizio carriera, nel 1993 e 1994, e sei presenze in qualità di superospite, tra il 2001 e il 2022. “Ringrazio Laura per aver accettato subito con entusiasmo il mio invito – sottolinea Carlo Conti – È un grande onore e una gioia condividere la conduzione del festival con un’artista ed una donna così forte, così carismatica e divertente come Laura. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

