Sanremo Pausini sarà la co-conduttrice

Laura Pausini torna a Sanremo, questa volta come co-conduttrice, affiancando Carlo Conti durante le cinque serate del Festival 2026. L’artista italiana, tra le più premiate al mondo, porta sul palco dell’Ariston la sua esperienza e presenza, contribuendo a rendere l’evento un appuntamento di rilievo nel panorama musicale italiano. La sua partecipazione segna un momento importante per il festival e per i fan che la seguono da sempre.

22.15 Laura Pausini torna a Sanremo, questa volta nei panni di co-conduttrice: sarà lei, l'artista italiana più premiata al mondo, a condividere con Carlo Conti il palcoscenico dell'Ariston in tutte le cinque serate del Festival 2026. A dare l'annuncio è stato il direttore artistico del Festival al Tg1. "A Sanremo sono nata artisticamente nel 1993 e quest'anno torno orgogliosa e commossa", commenta Laura Pausini. "Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia paura". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

