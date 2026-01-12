Il Festival di Sanremo si prepara a una nuova edizione, con Carlo Conti al timone. Dopo l’annuncio di Max Pezzali, il conduttore torna al TG1 per comunicare una novità che coinvolge il cast e la conduzione delle cinque serate. Di seguito, scopriamo chi saranno i protagonisti e le novità previste per questa importante manifestazione musicale.

Sanremo, Carlo Conti dopo l’annuncio di Max Pezzali torna al TG1 con una novità sorprendente. Ecco chi ci sará al suo fianco nelle cinque serate. A Sanremo l’aria è già elettrica, anche se mancano ancora mesi al primo accordo in diretta dall’Ariston. Non è ancora stata accesa una sola luce sull’Ariston, eppure il Festival di Sanremo è già tornato a far rumore. Questa volta a parlare è Carlo Conti, che nelle ultime ore ha lasciato filtrare alcuni dettagli destinati a cambiare il volto della kermesse più amata – e discussa – d’Italia. Il conduttore e direttore artistico avrebbe in mente un Sanremo che assomiglia meno a una gara e più a un grande racconto collettivo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Sanremo, il nuovo e sorprendente annuncio di Carlo Conti

Leggi anche: Sanremo 2026, nuovo annuncio di Carlo Conti: le indiscrezioni sui big scelti

Leggi anche: Carlo Conti prepara un Sanremo 2026 più grande e sorprendente

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Chi vince Sanremo 2026, quote ribaltate: spunta un rivale (imprevisto) per Tommaso Paradiso e Fedez; Sanremo 2026, Carlo Conti: Max Pezzali ospite fisso ogni sera sul palco della nave; Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia Max Pezzali come super ospite: Ogni sera farà festa; Sanremo 2026, Welo firma il nuovo jingle: Per me è un onore incredibile.

Sanremo, il nuovo e sorprendente annuncio di Carlo Conti - A Sanremo l’aria è già elettrica, anche se mancano ancora mesi al primo accordo in diretta dall’Ariston. 361magazine.com