sanremo 2026 gli autori delle 30 canzoni dei big tanti volti nuovi

Ecco la lista degli autori delle 30 canzoni dei Big del Festival di Sanremo 2026, con un saldo di volti nuovi e una maggiore varietà di nomi rispetto all’edizione precedente. La selezione riflette un panorama musicale in evoluzione, offrendo spunti interessanti per gli appassionati e gli addetti ai lavori. Un’anticipazione di quanto ci attende nella prossima edizione, caratterizzata da una proposta artistica diversificata e di qualità.

Ecco la lista degli autori delle 30 canzoni dei Big del Festival di Sanremo 2026, i nomi sono più variegati rispetto a un anno fa. Che fosse necessario un cambiamento era inevitabile e il podio composto da cantautori della scorsa edizione, ha avuto ripercussioni anche su chi ha scritto per interpreti che calcheranno il palco del Festival di Sanremo 2026, in onda dal 24 al 28 febbraio su Rai1. Troviamo, per esempio, il ritorno di Giovanni Caccamo che firma il brano di Patty Pravo o di Dimartino, che collabora con Tredici Pietro. Ancora presenti Davide Petrella e Federica Abbate ma con due brani a testa. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

