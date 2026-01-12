Sanità Mastella spiega la sua assenza alla riunione di Pontelandolfo

Il sindaco di Pontelandolfo, Mastella, spiega le ragioni della sua assenza alla riunione dedicata ai problemi della sanità locale e dell’ospedale San Pio. Nel suo comunicato, sottolinea l'importanza di ascoltare i sindaci nei processi istituzionali e denuncia le criticità del sistema sanitario in Campania, evidenziando la necessità di affrontare le carenze e di promuovere un dialogo costruttivo tra le autorità competenti.

