Sanità Mastella spiega la sua assenza alla riunione di Pontelandolfo
Il sindaco di Pontelandolfo, Mastella, spiega le ragioni della sua assenza alla riunione dedicata ai problemi della sanità locale e dell’ospedale San Pio. Nel suo comunicato, sottolinea l'importanza di ascoltare i sindaci nei processi istituzionali e denuncia le criticità del sistema sanitario in Campania, evidenziando la necessità di affrontare le carenze e di promuovere un dialogo costruttivo tra le autorità competenti.
Comunicato Stampa Il sindaco sottolinea la necessità di ascoltare i Sindaci nei circuiti istituzionali e denuncia le carenze della Campania in sanità La mia assenza alla riunione di Pontelandolfo sulla sanità e sui problemi dell’ospedale San Pio non è casuale. . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Leggi anche: Sanità, Mastella diserta Pontelandolfo: “Incontri fuori dai circuiti istituzionali rischiano di essere evanescenti”
Leggi anche: Gattuso spiega l’assenza di Chiesa in Nazionale: “Rispetto la sua scelta, non ci sarà”
Clemente Mastella Sindaco - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.