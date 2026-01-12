Sangue a Porta Maggiore Si stringe il cerchio sul giovane aggressore | Episodio gravissimo

Nella notte tra venerdì e sabato, un episodio di violenza si è verificato davanti al bar Las Vegas, vicino alla rotatoria di Porta Maggiore ad Ascoli. La polizia sta indagando e si sta concentrando sul giovane sospettato, considerato responsabile dell’aggressione a un uomo. Le autorità hanno definito l’accaduto un episodio gravissimo e stanno lavorando per fare chiarezza sull’accaduto.

Si stringe il cerchio sul giovane che la notte fra venerdì e sabato scorsi ha pestato un uomo davanti al bar Las Vegas alla rotatoria di Porta Maggiore ad Ascoli. La squadra mobile della Questura ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza di numerose attività commerciali della zona fra viale Indipendenza, via Marconi, via Alessandria, via Tranquilli e la via che porta alla stazione ferroviaria. Spazi nei quali si è mosso il picchiatore, un singolo soggetto inquadrato bene dalle telecamere, anche quando, alla fine, saluta tutti dicendo "buonanotte". Il giovane, probabilmente di origini nordafricane, è stato spalleggiato da un amico che però non ha preso parte attiva al pestaggio avvenuto davanti al bar Las Vegas, ancora aperto alle 4,30 di notte e dove la vittima, un ascolano di mezza età, ha trovato rifugio dopo un primo assalto subito.

