Sanatoria fiscale la proposta dell’opposizione al Consiglio di Grotta

Il Gruppo “Per Grottaminarda – 2027” ha annunciato la presentazione di una mozione al prossimo Consiglio comunale, con l’obiettivo di proporre l’adesione del Comune di Grottaminarda alla Rottamazione Quinquies. Questa iniziativa, sostenuta anche dalla Segreteria locale di Forza Italia, mira a favorire una sanatoria fiscale per i cittadini e le imprese del territorio, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Gruppo “Per Grottaminarda – 2027” presenterà una mozione al Sindaco di Grottaminarda, nel prossimo Consiglio comunale, per proporre l ’adesione del Comune di Grottaminarda alla ROTTAMAZIONE QUINQUIES, c ome proposto qualche giorno fa dalla Segreteria del locale Circolo di Forza Italia e dal suo Segretario, Dott. Rocco Di Fronzo. I Consiglieri comunali Vincenzo Barrasso, Imperatrice Bruno e Mauro Piccolo c ondividono totalmente le finalità dell’iniziativa di Forza Italia Grottaminarda e del suo Segretario, Rocco Di Fronzo, e ritengono anch’essi che, in una fase storica segnata da forti difficoltà economiche per molte famiglie, lavoratori e imprese Grottesi, sia doveroso offrire loro uno strumento di ausilio economico concreto per rientrare nella legalità fiscale senza il PESO DI SANZIONI E INTERESSI che spesso rendono i debiti fiscali, anche quelli verso il Comune di Grottaminarda, insostenibili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

