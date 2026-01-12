A San Polo d’Enza, un giovane di 20 anni ha intervenuto per proteggere la madre da un episodio di violenza sessuale all’interno della propria abitazione. L’intervento tempestivo ha permesso di interrompere la situazione di pericolo, portando all’arresto dell’aggressore. L’episodio sottolinea l’importanza della pronta reazione in contesti di violenza domestica, evidenziando il ruolo fondamentale dell’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

San Polo d’Enza (Reggio Emilia), 12 gennaio 2026 – Aggressivo e minaccioso tra le pareti domestiche, tanto da essere arrestato. L’episodio che ha portato al provvedimento è accaduto ieri notte in una abitazione a San Polo d’Enza, dove un uomo di 56 anni ha tentato di costringere la moglie a un rapporto sessuale non consenziente. L’ha gettata a terra e, per impedirle di chiedere aiuto, le ha stretto una mano attorno al collo per soffocarne le grida, premendole contemporaneamente le dita negli occhi e tentando di strapparle i vestiti. Solo l’intervento del figlio ventenne, che ha ingaggiato una colluttazione con il genitore, ha evitato conseguenze peggiori, consentendo anche il rapido intervento dei carabinieri, chiamato dallo stesso ragazzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Polo d'Enza, figlio ventenne salva la madre da violenza sessuale

Leggi anche: Violenza sessuale e atti persecutori sulla ex compagna: in manette un ventenne

Leggi anche: Podcaster denunciato per violenza sessuale, la madre della ragazza: “Prove in procura”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Incidente sul lavoro: gravissimo operaio di 32 anni colpito alla testa mentre smonta le strutture metalliche; Infortunio sul lavoro a San Polo: operaio gravissimo a causa di un trauma cranico. VIDEO; Infortunio sul lavoro a San Polo d’Enza Gravissimo operaio di 32 anni colpito alla testa da lastra di ferro; Incidente sul lavoro a San Polo d'Enza: grave operaio colpito alla testa.

San Polo: tenta di violentare la moglie, il figlio lo ferma e lo fa arrestare - SAN POLO D’ENZA (Reggio Emilia) – Ha provato a costringere la moglie 46enne ad avere un rapporto sessuale: l’ha gettata a terra, le ha stretto una mano attorno al collo per impedirle di gridare, le ha ... reggionline.com

San Polo d’Enza, travolto alla testa da un divisorio in ferro: 32enne in fin di vita in ospedale - In un’azienda di San Polo d’Enza, lungo via Papa Giovanni XXIII, un 32enne di Carpineti stava lavorando come sempre, tra ferro ... alphabetcity.it

Incidente sul lavoro a San Polo d’Enza: grave operaio colpito alla testa - Un gravissimo infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina, intorno alle ore 07:30, presso un’azienda di San Polo d’Enza ubicata in via Papa Giovanni XXIII. sassuolo2000.it

Grave infortunio sul lavoro all’alba in un’azienda di San Polo d’Enza. L’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma con un serio trauma cranico - facebook.com facebook