San Cristoforo Sunia | Senza una strategia sulla casa il cambiamento resta incompiuto

La mostra “Si muove la città – Sguardi sul quartiere San Cristoforo” evidenzia l’importanza della qualità urbana e del valore civico, ma sottolinea anche la necessità di affrontare con decisione il tema del diritto alla casa. Senza una strategia chiara e condivisa, i progressi nel miglioramento del quartiere rischiano di rimanere incompiuti, lasciando irrisolti problemi sociali fondamentali che richiedono attenzione e azione concreta.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.