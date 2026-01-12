San Cristoforo Sunia | Senza una strategia sulla casa il cambiamento resta incompiuto
La mostra “Si muove la città – Sguardi sul quartiere San Cristoforo” evidenzia l’importanza della qualità urbana e del valore civico, ma sottolinea anche la necessità di affrontare con decisione il tema del diritto alla casa. Senza una strategia chiara e condivisa, i progressi nel miglioramento del quartiere rischiano di rimanere incompiuti, lasciando irrisolti problemi sociali fondamentali che richiedono attenzione e azione concreta.
Apprezzamento per la qualità e il valore civile della mostra fotografica “Si muove la città – Sguardi sul quartiere San Cristoforo”, ma anche forte preoccupazione per la gestione di un problema che resta drammaticamente aperto: la questione del diritto alla casa. È questa la posizione di Sunia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
