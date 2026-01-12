Salvador è la serie da tenere d' occhio su Netflix a febbraio 2026 | ecco perché

Da today.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

E se uno dei vostri figli seguisse dei valori completamente opposti a quelli che avete loro insegnato, come vi comportereste? È la domanda da cui parte “Salvador”, la nuova serie Netflix da non farsi scappare a febbraio 2026. È un crimethriller spagnolo, diretto da Daniel Calparsoro (Hasta El. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

