Salute | quanti passi dovrebbero fare gli anziani per aiutare il cuore?

Camminare è un’attività accessibile e semplice da integrare nella routine quotidiana, particolarmente utile per gli anziani. Per favorire la salute del cuore, si consiglia di compiere circa 7.000-8.000 passi al giorno, mantenendo un ritmo regolare e moderato. Questa pratica, se inserita in uno stile di vita equilibrato, può contribuire a migliorare la circolazione, ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e promuovere il benessere generale.

Non è di certo un mistero che camminare è un'attività a basso costo che porta con sé numerosi benefici per la salute generale. Grazie a una nuova ricerca resa disponibile dal British Journal of Sports Medicine è emerso che passeggiare può essere un vero e proprio salvavita per la salute degli anziani, senza che sia richiesto uno sforzo fisico eccessivo. Il dato più sorprendente che emerge da questo nuovo studio, però, è che a fare la differenza non è tanto la frequenza con cui gli anziani dovrebbero camminare, quanto il conto totale dei passi effettuati. Come già emerso anche da un precedente studio condotto dall'Università di Harvard, per gli anziani basta un' attività fisica limitata per arginare il rischio di incorrere in patologie cardiache che possano sfociare in infarti e portare, dunque, alla morte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Salute: quanti passi dovrebbero fare gli anziani per aiutare il cuore? Leggi anche: Quanti passi proteggono la salute del cuore? Gli esperti: “Non conta farli ogni giorno” Leggi anche: Salute del cuore, contrordine: meglio contare i minuti invece che i passi. Quanti ne servono e perché La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Calcio, colpire la palla di testa aumenta le possibilità di sviluppare Parkinson, Alzheimer e sclerosi multipla. Ecco perché. Salute: quanti passi dovrebbero fare gli anziani per aiutare il cuore? - Un recente studio scientifico ha scoperto quanto dovrebbero camminare gli anziani per ridurre il rischio di patologie cardiovascolari ... ilgiornale.it

7 Days Before Valentine FULL SEASON 1 (SUBT) BL Series

Quali sono le fonti del potere di uno stato 1. Demografia Conta perché determina base fiscale, forza lavoro, bacino di reclutamento, mercato interno e capacità di sostituire perdite. Non è solo “quanti”, ma struttura per età, salute, urbanizzazione, migrazioni, co - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.