Salute | per diabetici niente ‘reset punitivi’ post feste ma ripartenza graduale

A gennaio, molti cercano di riprendere in mano la propria salute dopo le festività. Per i diabetici, è importante evitare ripartenze troppo rapide o restrizioni eccessive. Una ripresa graduale, accompagnata da un piano alimentare equilibrato e controllato, favorisce il benessere e aiuta a mantenere sotto controllo la condizione. È fondamentale procedere con attenzione e consultare il medico per un ritorno alle routine quotidiane in modo sicuro.

