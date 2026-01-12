Salute | per diabetici niente ‘reset punitivi’ post feste ma ripartenza graduale
A gennaio, molti cercano di riprendere in mano la propria salute dopo le festività. Per i diabetici, è importante evitare ripartenze troppo rapide o restrizioni eccessive. Una ripresa graduale, accompagnata da un piano alimentare equilibrato e controllato, favorisce il benessere e aiuta a mantenere sotto controllo la condizione. È fondamentale procedere con attenzione e consultare il medico per un ritorno alle routine quotidiane in modo sicuro.
(Adnkronos) – Gennaio è il mese dei buoni propositi. Agende e app si riempiono di promesse di salute: diete 'miracolose', allenamenti intensivi, programmi detox e ripartenze 'con turbo', spesso con l’obiettivo di annullare gli eccessi delle feste. Ma per chi vive con il diabete – o è a rischio di svilupparlo – questo approccio può . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
