Salute e assistenza i diritti da cui ripartire | il centrosinistra a confronto al Circolo della Stampa

Il prossimo 17 gennaio alle 18, al Circolo della Stampa, si terrà un incontro tra rappresentanti del centrosinistra per discutere di salute e assistenza come diritti fondamentali. L'appuntamento mira a approfondire le strategie per lo sviluppo di Avellino e dell'Irpinia, ponendo al centro temi essenziali per il benessere della comunità. Un momento di confronto dedicato alle prospettive e alle priorità del territorio.

"Salute e assistenza, i diritti da cui ripartire. Il centrosinistra e una strategia per Avellino e l'Irpinia" è l'incontro che si svolgerà sabato 17 gennaio alle ore 18.00 presso il Circolo della Stampa in Corso Vittorio Emanuele II.Introduce: Amalio Santoro Relatori: Michele Di Maio Antonio.

