Salute e assistenza i diritti da cui ripartire | il centrosinistra a confronto al Circolo della Stampa
Il prossimo 17 gennaio alle 18, al Circolo della Stampa, si terrà un incontro tra rappresentanti del centrosinistra per discutere di salute e assistenza come diritti fondamentali. L'appuntamento mira a approfondire le strategie per lo sviluppo di Avellino e dell'Irpinia, ponendo al centro temi essenziali per il benessere della comunità. Un momento di confronto dedicato alle prospettive e alle priorità del territorio.
“Salute e assistenza, i diritti da cui ripartire. Il centrosinistra e una strategia per Avellino e l'Irpinia” è l'incontro che si svolgerà sabato 17 gennaio alle ore 18.00 presso il Circolo della Stampa in Corso Vittorio Emanuele II.Introduce: Amalio Santoro Relatori: Michele Di Maio Antonio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Rapporto civico sulla salute 2025 di Cittadinanzattiva.; Sanità, SSN tra conquista civile e crisi strutturale; In Salute. Attivo il primo servizio di gestione del trauma cranico in Italia; Carenza Medici di Base a Taranto: “Cittadini senza assistenza, la Regione e l’ASL intervengano subito”.
Una nuova cultura della salute mentale: approvato il Piano strategico con le indicazioni alle Regioni - La salute mentale è un bene comune, parte integrante del principio costituzionale del diritto alla salute, e non è riducibile alla sola assenza di malattia psichiatrica, ma include il benessere psicol ... italiaoggi.it
Salute Mentale: diritti negati, doveri disattesi - capite nominali), circa un ottavo di quanto allocano Francia e Germania, un quinto del Regno Unito, e meno ... quotidianosanita.it
Giornata dei diritti dei pazienti Ue. Ecco le 10 ragioni per cui “conviene” essere europei - Un elevato livello di protezione della salute, il diritto a beneficiare di un trattamento medico, accesso all'assistenza sanitaria – prevenzione, trattamenti diagnostici e curativi indipendentemente ... quotidianosanita.it
Per i servizi dedicati alla salute femminile e per l'assistenza d'eccellenza in ambito uro-andrologico. - facebook.com facebook
