Noriaki Kasai, noto salitore giapponese, è stato convocato per la Coppa del Mondo di salto con gli sci a quasi 54 anni, dimostrando una lunga carriera nel settore. La competizione si sposterà in Asia, con un totale di quattro tappe che coinvolgeranno sia uomini che donne. Questa trasferta rappresenta un momento importante per gli appassionati di questo sport, confermando l’interesse per le sfide internazionali e le performance di atleti di lunga esperienza.

La Coppa del Mondo di salto con gli sci si appresta a trasferirsi in Asia, dove uomini e donne vivranno complessivamente quattro tappe. I maschi, per la verità, salteranno solo a Sapporo. Le ragazze avranno viceversa un impegnativo trittico che comincerà dalla Cina (Zhangjiakou) e si svilupperà in Giappone (Zao prima di Sapporo, dove gareggeranno una settimana dopo la controparte dotata di cromosoma Y). Una delle attrazioni dell’imminente fine settimana sarà rappresentata da Noriaki Kasai, selezionato per l’appuntamento casalingo del 16-18 gennaio. L’inossidabile nipponico parteciperà, dunque, a gare del massimo circuito alla veneranda età di oltre 53 anni e mezzo! Non bisogna mai dimenticare come l’asiatico, per il quale il concetto di “veterano” è finanche riduttivo, sia nato il 6 giugno 1972! Kasai si è guadagnato la presenza all’interno del gruppo nazionale (ossia i quattro posti aggiuntivi di cui ogni Paese può usufruire negli appuntamenti casalinghi) a suon di risultati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci, l’highlander Noriaki Kasai convocato per la Coppa del Mondo a quasi 54 anni!

